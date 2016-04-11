СБ Украины подозревает главу Крымской азербайджанской общины в шпионаже в пользу Турции - ФОТО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает главу Крымской азербайджанской общины Рагима Гумбатова в работе с Мустафой Джемилевым для защиты интересов Турции в ущерб внутренним интересам Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующие засекреченные документы СБУ просочились в интернет.

Согласно этим документам, сотрудники украинских спецслужб на протяжении длительного времени наблюдали за деятельностью лидера меджлиса Мустафы Джемилева в Крыму и пришли к выводу, что он работает на турецкую разведку и представляет угрозу национальной безопасности.

Согласно этим секретным материалам, служба безопасности сочла, что у нее есть основания для проведения расследования по подозрению Джемилева в шпионаже как "агента влияния турецких спецслужб" после того, как он и лидер азербайджанской диаспоры Крыма Гумбатов Рагим в 2013 году активно блокировали в Верховной Раде Автономной Республики Крым законопроект о признании геноцида армян в Турции 1915 года и продвигали признание геноцидом депортацию крымских татар 1944 года.

Глава азербайджанской диаспоры в Крыму Рагим Гумбатов в свою очередь опроверг все обвинения.

Как заявил Report Р.Гумбатов, он пока не знает, являются ли представленные СБУ документы подделкой или нет. По его словам, он также направил запрос в СБУ. "После их ответа станет интересно, подлинные ли эти документы или нет. Но, прочтя эти документы, я не знал плакать мне или смеяться, настолько безграмотно они были составлены. Если эти документы действительно составлены сотрудником СБУ, то мне жаль, что в такой организации работают такие неграмотные люди", - заявил Р.Гумбатов.

Глава азербайджанской диаспоры добавил, что выводы в этих документах безосновательны. Р.Гумбатов не исключил, что это может быть провокацией в его отношении.