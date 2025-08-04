СБУ сорвала попытку теракта возле админздания в Днепре

СБУ сорвала попытку теракта возле админздания в Днепре

Службы безопасности Украины предотвратила крупный теракт в прифронтовом Днепре, который планировала местная жительница.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление СБУ.

Согласно информации, женщина работала на российские спецслужбы.

“По результатам комплексных мероприятий задержан российский агент, которая планировала взорвать административное здание одного из правоохранительных органов в центре города”, - говорится в заявлении.

Силовики изъяли и обезвредили взрывное устройство, а женщину задержали при попытке бегства из города.