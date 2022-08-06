СБУ сообщила о ликвидации агентурной сети РФ вблизи восточного фронта

Служба безопасности Украины пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, по сообщению спецслужбы в субботу, злоумышленники информировали о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

"Одним из "связных" российских агентов был представитель администрации России. Им оказался "чиновник" т.н. "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса. По данным следствия, в состав агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами России", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для сбора развединформации они самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск. Полученные данные передавали РФ через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор, который распространял в Интернете пропагандистские публикации.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.