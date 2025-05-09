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СБУ разоблачила шпионскую сеть, работавшую на военную разведку Венгрии

СБУ разоблачила шпионскую сеть, работавшую на военную разведку Венгрии Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Венгрии.
Другие страны
9 мая 2025 г. 11:46
СБУ разоблачила шпионскую сеть, работавшую на военную разведку Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Венгрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении СБУ, опубликованном 9 мая, говорится, что была раскрыта шпионская сеть, действовавшая под контролем венгерского государства с целью получения разведывательной информации об обороне Украины.

По данным службы, задержанные - бывшие военнослужащие ВСУ. Они были завербованы представителем венгерской военной разведки, получали денежные средства и специальное оборудование для секретной связи. Агентам было поручено передать своему куратору подробную информацию о системе противовоздушной обороны Украины.

СБУ отмечает, что это первый случай в истории страны, когда венгерская шпионская сеть была разоблачена за действия против интересов Киева.

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