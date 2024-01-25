СБУ открыла дело по факту катастрофы Ил-76

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело по факту крушения Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело по факту крушения Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных

Как передает Report, об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области", - приводит агентство комментарий СБУ.

24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что все находящиеся на борту 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, погибли.

25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета