СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом

Сегодня служба безопасности Украины ликвидировала две группы ЧВК «Вагнер» в Харьовской области.

Сегодня Служба безопасности Украины ликвидировала две диверсионные группы частной военной компании "Вагнер" (ЧВК) в Харьковской области.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, базы вагнеровцев установила аэроразведка, а молниеносный штурм провела служба безопасности Украины.

"Одного ликвидировали, четверых взяли в плен. Среди захваченных "вагнеровцев" — командир вражеской диверсионно-разведывательной группы", - заявила пресс-служба СБУ.

СБУ отметила, что захваченный командир уже передает важную информацию.