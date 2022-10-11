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СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом

СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом Сегодня служба безопасности Украины ликвидировала две группы ЧВК «Вагнер» в Харьовской области.
Другие страны
11 октября 2022 г. 11:53
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК Вагнер под Харьковом

Сегодня Служба безопасности Украины ликвидировала две диверсионные группы частной военной компании "Вагнер" (ЧВК) в Харьковской области.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, базы вагнеровцев установила аэроразведка, а молниеносный штурм провела служба безопасности Украины.

"Одного ликвидировали, четверых взяли в плен. Среди захваченных "вагнеровцев" — командир вражеской диверсионно-разведывательной группы", - заявила пресс-служба СБУ.

СБУ отметила, что захваченный командир уже передает важную информацию.

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