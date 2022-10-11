СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом

Сегодня Служба безопасности Украины ликвидировала две диверсионные группы частной военной компании "Вагнер" (ЧВК) в Харьковской области.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, базы вагнеровцев установила аэроразведка, а молниеносный штурм провела служба безопасности Украины.
"Одного ликвидировали, четверых взяли в плен. Среди захваченных "вагнеровцев" — командир вражеской диверсионно-разведывательной группы", - заявила пресс-служба СБУ.
СБУ отметила, что захваченный командир уже передает важную информацию.