О нас

СБУ: Подорванный нефтяной танкер РФ был полностью нагружен топливом

СБУ: Подорванный нефтяной танкер РФ был полностью нагружен топливом Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы (ВМС) подорвали крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск.
Другие страны
5 августа 2023 г. 09:49
СБУ: Подорванный нефтяной танкер РФ был полностью нагружен топливом

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы (ВМС) подорвали крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники в СБУ.

По предварительной информации, российский танкер был полностью нагружен топливом.

Спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.

"Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины", - отмечают источники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine’s Security Service: Blown up Russia’s oil tanker was fully loaded with fuel

Экслюзивные новости

Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi