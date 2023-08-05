СБУ: Подорванный нефтяной танкер РФ был полностью нагружен топливом

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы (ВМС) подорвали крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы (ВМС) подорвали крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники в СБУ.

По предварительной информации, российский танкер был полностью нагружен топливом.

Спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.

"Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины", - отмечают источники.