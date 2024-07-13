СБУ готовит доказательства массового использования РФ мин против гражданских

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит для Гааги масштабную доказательную базу, которая "свидетельствует о сознательном использовании" российской стороной противопехотных мин в отношении украинского гражданского населения.

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит для Гааги масштабную доказательную базу, которая "свидетельствует о сознательном использовании" российской стороной противопехотных мин в отношении украинского гражданского населения.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно данным ведомства, с начала войны в результате взрыва устройств, заложенных российской стороной, пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 - погибли. "Среди них - много детей", - говорится в сообщении.

После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.

В ходе расследования было установлено, что российские военные "целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий". Утверждается, что для маскировки боеприпасов они используют различные предметы широкого потребления, "среди которых детские игрушки и коробки с конфетами".