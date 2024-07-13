О нас

СБУ готовит доказательства массового использования РФ мин против гражданских

СБУ готовит доказательства массового использования РФ мин против гражданских Служба безопасности Украины (СБУ) готовит для Гааги масштабную доказательную базу, которая "свидетельствует о сознательном использовании" российской стороной противопехотных мин в отношении украинского гражданского населения.
Другие страны
13 июля 2024 г. 19:30
СБУ готовит доказательства массового использования РФ мин против гражданских

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит для Гааги масштабную доказательную базу, которая "свидетельствует о сознательном использовании" российской стороной противопехотных мин в отношении украинского гражданского населения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно данным ведомства, с начала войны в результате взрыва устройств, заложенных российской стороной, пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 - погибли. "Среди них - много детей", - говорится в сообщении.

После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.

В ходе расследования было установлено, что российские военные "целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий". Утверждается, что для маскировки боеприпасов они используют различные предметы широкого потребления, "среди которых детские игрушки и коробки с конфетами".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Лукашенко: Напряженность на белорусско-украинской границе устранена
Лукашенко: Напряженность на белорусско-украинской границе устранена
13 июля 2024 г. 20:26
Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения украинского конфликта
Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения украинского конфликта
13 июля 2024 г. 19:15
Минздрав Газы заявил о гибели более 38,4 тыс. палестинцев с октября 2023 года
Минздрав Газы заявил о гибели более 38,4 тыс. палестинцев с октября 2023 года
13 июля 2024 г. 18:14
В Литве выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе
В Литве выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе
13 июля 2024 г. 17:54
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию
13 июля 2024 г. 17:28
Вучич: Сербия и Египет проведут совместные военные учения спецподразделений
Вучич: Сербия и Египет проведут совместные военные учения спецподразделений
13 июля 2024 г. 16:42
Минобороны КНДР осудило совместное заявление лидеров США и Южной Кореи
Минобороны КНДР осудило совместное заявление лидеров США и Южной Кореи
13 июля 2024 г. 16:00
Атталя избрали председателем фракции Макрона Возрождение
Атталя избрали председателем фракции Макрона "Возрождение"
13 июля 2024 г. 15:19
При ударе ВС Израиля на юге сектора Газа погибли 70 человек
При ударе ВС Израиля на юге сектора Газа погибли 70 человек
13 июля 2024 г. 15:01
В Германии экоактивисты совершили акт вандализма в Tesla Centre
В Германии экоактивисты совершили акт вандализма в Tesla Centre
13 июля 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi