Сбой​ в работе YouTube

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса.

Как передает Report, это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно на сбои жалуются пользователи США, Великобритании, Германии и Японии. В России с неполадками столкнулись в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая часть (61%) жалоб касаются проблем с просмотром видео, еще 37% пользователей сообщают о неполадках в работе сайта, а 1% не могут войти в свою учетную запись.