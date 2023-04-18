Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Российская мужская сборная не будет допущена до участия в предквалификационном турнире на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Российская мужская сборная не будет допущена до участия в предквалификационном турнире на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

"Следуя рекомендациям МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России на олимпийских предквалификационных турнирах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сборную России заменила Болгария.

Ранее ФИБА отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации, в результате национальные команды не смогли принять участия в квалификационных турнирах на ЧМ. Также на территории РФ и Беларуси запрещается проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.