Сборная Австралии по итогу первого дня стала лидером медального зачета Олимпиады в Париже

Сборная Австралии по итогам первого дня Олимпийских игр в Париже стала лидером медального зачета.

Сборная Австралии по итогам первого дня Олимпийских игр в Париже стала лидером медального зачета.

Как передает Report, это следует из таблицы, опубликованной на сайте Игр.

Австралийские спортсмены завоевали пять медалей — три золотые и две серебряные. На первое место подиума поднялись велогонщица Грейс Браун и пловчиха Ариарне Титмус, также победу одержала женская сборная по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем. Серебро получили пловец Элайджа Уиннингтон и мужская эстафета 4×100 м вольным стилем.

На втором месте в зачете сборная Китая — два золота и одна бронза. На третьем — команда США с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Франция поднялась на четвертое место.