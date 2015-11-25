Сбитый в Афганистане вертолет вез представителей сил безопасности

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Пассажиры молдавского вертолета, сбитого боевиками радикального террористического движения "Талибан" в Афганистане, были сотрудниками национальных афганских сил безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге представитель компании Volan, которой принадлежит это судно, Евгений Загребельный.

"Прибывшие на место крушения военные обнаружили 4 трупа, которые были найдены у останков вертолета. Предположительно, один из погибших — гражданин Молдавии. Пассажиры — 18 человек — были из Afghan National Security Forces (Национальные афганские силы безопасности). Ведется их поиск", — сказал Загребельный.

Вечером 24 ноября и.о. министра внутренних дел Молдовы Олег Балан сообщил, что вертолет, принадлежавший молдавской компании и участвовавший в миротворческой операции под эгидой ООН в Афганистане, был обстрелян, а экипаж и пассажиры, возможно, попали в плен к талибам. Он отметил, что в плену у талибов могут находиться 18 человек, трое из которых являются гражданами Молдовы.