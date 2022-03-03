СБ Украины предупредил о возможных провокациях

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области "Грады" развернуты в сторону РФ по ходу движения от украинской границы и готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории.

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области "Грады" развернуты в сторону РФ по ходу движения от украинской границы и готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, предупредил министр внутренних дел страны Антон Геращенко, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины.

"Информация от СБУ: В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. В СБУ предполагают, что российские военные готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ", - отметил он.

СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.