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СБ Украины предупредил о возможных провокациях

СБ Украины предупредил о возможных провокациях В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области "Грады" развернуты в сторону РФ по ходу движения от украинской границы и готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории.
Другие страны
3 марта 2022 г. 17:22
СБ Украины предупредил о возможных провокациях

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области "Грады" развернуты в сторону РФ по ходу движения от украинской границы и готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, предупредил министр внутренних дел страны Антон Геращенко, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины.

"Информация от СБУ: В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. В СБУ предполагают, что российские военные готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ", - отметил он.

СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.

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Версия на английском языке Ukrainian Security Service: "Russians plotting to resort to provocation"
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti: “Ruslar təxribata əl atmağa hazırlaşırlar”

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