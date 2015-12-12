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    ​СБ ООН жестко осудил теракт у посольства Испании в Кабуле

    Члены СБ подчеркнули необходимость привлечения виновных в этой атаке к правосудию

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН самым жестким образом осудил совершенный 11 декабря теракт у посольства Испании в Кабуле, в результате которого погибли афганский и испанский полицейские.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении для печати члены СБ подчеркнули необходимость привлечения виновных в этой атаке к правосудию, а также выразили тревогу по поводу угрозы со стороны террористических группировок, в том числе "Исламского государства" (ИГ), которое запрещено на территории РФ.

    "Члены Совета Безопасности подтвердили серьезную озабоченность угрозами, которые представляют "Талибан", "Аль-Каида", филиалы ИГ и нелегальные вооруженные группировки для местного населения, национальных сил безопасности и международного присутствия в Афганистане", - говорится в документе. 

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