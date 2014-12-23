СБ ООН впервые обсудил ситуацию с правами человека в КНДР

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в понедельник впервые провел заседание, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в КНДР. С запросом о внесении этой темы в повестку дня Совбеза обратились 10 его стран-членов: Австралия, Великобритания, Иордания, Литва, Люксембург, Руанда, США, Франция, Чили и Южная Корея.

После того, как делегация Китая выразила свое несогласие по поводу обсуждения "правового досье" КНДР в СБ, его председатель - постоянный представитель Чада при ООН Махамат Зене Чериф - объявил о проведении так называемого "процедурного голосования", в ходе которого решения принимаются большинством голосов и не действует право вето.

В итоге за внесение нового пункта в повестку дня высказались 11 стран (к 10 вышеупомянутым присоединилась Аргентина). "Против" проголосовали Россия и Китай, еще две делегации - Нигерии и Чада - воздержались.

Подобные процедурные голосования проводятся в Совете Безопасности исключительно редко - в последний раз это происходило в сентябре 2006 года, когда на рассмотрение была внесена ситуация в Мьянме. Тогда за создание нового пункта повестки дня высказались 10 стран, в то время как четыре, в том числе Россия и Китай, проголосовали против, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

До сих пор СБ обсуждал северокорейскую тематику только в контексте ядерной и ракетной программ Пхеньяна. За разработки в этой сфере в отношении КНДР были введены санкции ООН.