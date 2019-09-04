СБ ООН выступил за строгое соблюдение оружейного эмбарго в отношении Ливии

Cовбез ООН единодушно выступает за строгое соблюдение эмбарго на поставки оружия Ливии.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил журналистам постпред России, председательствующей в СБ, Василий Небензя.

"Совет продемонстрировал единство. Все согласны с тем, что у конфликта (в Ливии – ред.) нет военного решения, что сторонам следует остановить боевые действия как можно скорее, объявить о прекращении огня и вернуться к переговорам под эгидой ООН", - сказал Небензя по итогам заседания СБ, посвященного Ливии.