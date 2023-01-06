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СБ ООН провел заседание, посвященное посещению израильского министра Храмовой горы

СБ ООН провел заседание, посвященное посещению израильского министра Храмовой горы В Совете Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное посещению Храмовой горы израильским министром Итамаром Бен-Гвиром.
Другие страны
6 января 2023 г. 02:28
СБ ООН провел заседание, посвященное посещению израильского министра Храмовой горы

В Совете Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное посещению Храмовой горы израильским министром Итамаром Бен-Гвиром.

Как передает местное бюро Report, что перед встречей постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в своем заявлении перед журналистами назвал "абсурдным" созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН по такому вопросу.

Посол заявил, что министр национальной безопасности Израиля имеет право посещать Храмовую гору, как и любой гражданин Израиля: "Я в шоке. В то время, когда в мире проходят бесчисленные демонстрации, проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения визита министра национальной безопасности Израиля является полным абсурдом. Каждый израильтянин, независимо от личности или статуса, имеет право посетить этот храм".

Г.Эрдан добавил, что на экстренном заседании он расскажет представителям стран-членов правду о Храмовой горе: "Я уверен, что многие люди не знают об истории и статусе Храмовой горы. Думаю, что эта встреча даст мне хороший шанс проинформировать их".

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