СБ ООН провел заседание по правам человека в КНДР

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН провел в четверг заседание по ситуации в области прав человека в КНДР, несмотря на возражения России, Китая, Анголы и Венесуэлы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Перед началом дискуссии делегация КНР попросила председателя Совбеза - постпреда США Саманту Пауэр - провести процедурное голосование по вопросу о включении темы в повестку дня СБ.

Однако, как и год назад, большинство стран-членов Совбеза высказались за рассмотрение этой темы.

"За" проголосовали девять стран: Великобритания, Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, США, Франция и Чили. "Против" - РФ, Ангола, Китай и Венесуэла; еще две - Нигерия и Чад - воздержались. Право вето, которым обладают Россия и Китай, при проведении голосований по процедурным вопросам не действует.

В ходе заседания главным объектом противоречий стал вопрос о том, представляет ли ситуация с правами человека в КНДР угрозу для международного мира и безопасности, и следует ли СБ обратить на нее внимание.