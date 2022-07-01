СБ ООН проведет заседание по продовольственной безопасности в связи с ситуацией в Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности в связи с ситуацией в Украине состоится в июле, точная дата будет определена в зависимости от исхода переговоров в Европе.

Заседание Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности в связи с ситуацией в Украине состоится в июле, точная дата будет определена в зависимости от исхода переговоров в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо. Бразилия в июле председательствует в Совбезе.

"Мы планируем провести заседание по Украине, в центре внимания которого будет вопрос продовольственной безопасности", - сказал он.

"Вы знаете, что по этому вопросу продолжаются переговоры. Точная дата (заседания СБ) будет зависеть от развития этих переговоров, которые проводятся в Европе", - добавил дипломат.

Совет Безопасности ООН должен принять конкретные шаги для решения проблемы продовольственного кризиса в мире, заявил Фильо.

"Мы хотели бы, чтобы Совет Безопасности ООН больше сосредоточился на конкретном обсуждении одного из элементов (украинского) кризиса - вопроса продовольственной безопасности, - сказал он. - Потому что это влияет на Украину, Россию, на Европу, а также… на весь мир, сокращает возможности (доступа) к продовольствию для населения в мире. Мы хотели бы видеть обсуждения в СБ ООН с ориентированным на результат подходом для нахождения решений проблем".

По мнению председателя СБ ООН, обвинения в адрес сторон не помогут решению проблем. "Конкретные шаги, которые мы можем принять, облегчат проблему продовольственной безопасности", - отметил дипломат.