СБ ООН проведет заседание по проблематике ракетных пусков КНДР

Заседание Совета Безопасности ООН по последним ракетным пускам КНДР пройдет 20 февраля.

Заседание Совета Безопасности ООН по последним ракетным пускам КНДР пройдет 20 февраля.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил источник во всемирной организации.

Согласно его данным, заседание намечено на 15:00 (21 февраля 00:00 по Баку). Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония запрашивает проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с ракетными пусками КНДР.

Напомним, что КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря. Позднее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.