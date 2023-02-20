СБ ООН проведет заседание по проблематике ракетных пусков КНДР

Заседание Совета Безопасности ООН по последним ракетным пускам КНДР пройдет 20 февраля.
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Согласно его данным, заседание намечено на 15:00 (21 февраля 00:00 по Баку). Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония запрашивает проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Напомним, что КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря. Позднее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.