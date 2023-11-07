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СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 9 ноября, открытое заседание по ближневосточному конфликту.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 03:58
СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Совет Безопасности ООН проведет 9 ноября открытое заседание по ближневосточному конфликту.

Как передает Report, об этом заявила журналистам постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Открытое заседание СБ ООН состоится в четверг", - сказала она.

Нусейба добавила, что Китай, председательствующий в СБ ООН в ноябре, "намерен регулярно проводить заседания Совбеза, как формальные, так и неформальные, чтобы удерживать в центре внимания эту гуманитарную катастрофу".

Постпред отметила, что СБ ООН проводит консультации по подготовленному "десяткой" непостоянных членов Совбеза проекту ближневосточной резолюции, в обсуждениях участвуют все 15 стран, входящих в него.

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