СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 9 ноября, открытое заседание по ближневосточному конфликту.

Совет Безопасности ООН проведет 9 ноября открытое заседание по ближневосточному конфликту.

Как передает Report, об этом заявила журналистам постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Открытое заседание СБ ООН состоится в четверг", - сказала она.

Нусейба добавила, что Китай, председательствующий в СБ ООН в ноябре, "намерен регулярно проводить заседания Совбеза, как формальные, так и неформальные, чтобы удерживать в центре внимания эту гуманитарную катастрофу".

Постпред отметила, что СБ ООН проводит консультации по подготовленному "десяткой" непостоянных членов Совбеза проекту ближневосточной резолюции, в обсуждениях участвуют все 15 стран, входящих в него.