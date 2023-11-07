СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Совет Безопасности ООН проведет 9 ноября открытое заседание по ближневосточному конфликту.
Как передает Report, об этом заявила журналистам постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.
"Открытое заседание СБ ООН состоится в четверг", - сказала она.
Нусейба добавила, что Китай, председательствующий в СБ ООН в ноябре, "намерен регулярно проводить заседания Совбеза, как формальные, так и неформальные, чтобы удерживать в центре внимания эту гуманитарную катастрофу".
Постпред отметила, что СБ ООН проводит консультации по подготовленному "десяткой" непостоянных членов Совбеза проекту ближневосточной резолюции, в обсуждениях участвуют все 15 стран, входящих в него.