СБ ООН проведет во вторник заседание в связи с новым ракетным пуском КНДР

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Япония, США и Южная Корея направили запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters.

Совещание пройдет во вторник вечером.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что страна запросит созыв экстренного заседания Совбеза и намерена требовать усиления давления на Пхеньян.