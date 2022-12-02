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СБ ООН проведет в декабре заседание по Украине

СБ ООН проведет в декабре заседание по Украине Совет Безопасности ООН в декабре проведет заседание по ситуации на Украине.
Другие страны
2 декабря 2022 г. 00:14
СБ ООН проведет в декабре заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в декабре проведет заседание по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.

"Украина находится в фокусе серьезного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине", - сказала постпред.

"Мы продолжим взаимодействовать со всеми сторонами. Я думаю, это одно из наших преимуществ, - отметила дипломат. - Будем говорить об этом в ходе председательства".

"Все хотят деэскалации ситуации. Мы очень надеемся, что рано или поздно эти усилия по деэскалации увенчаются успехом, - заявила постпред Индии. - Наша страна говорит с обеими сторонами".

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