СБ ООН проведет в декабре заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в декабре проведет заседание по ситуации на Украине.

Совет Безопасности ООН в декабре проведет заседание по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.

"Украина находится в фокусе серьезного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине", - сказала постпред.

"Мы продолжим взаимодействовать со всеми сторонами. Я думаю, это одно из наших преимуществ, - отметила дипломат. - Будем говорить об этом в ходе председательства".

"Все хотят деэскалации ситуации. Мы очень надеемся, что рано или поздно эти усилия по деэскалации увенчаются успехом, - заявила постпред Индии. - Наша страна говорит с обеими сторонами".