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    СБ ООН проведёт срочную встречу после решения Трампа по Иерусалиму

    Ожидается, что с докладом по данной проблеме выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Совбез ООН в ближайшие дни обсудит ближневосточное урегулирование на фоне заявления американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает Report.

    «В свете заявления президента США по статусу Иерусалима, делегации Боливии, Великобритании, Египта, Италии, Сенегала, Уругвая, Франции и Швеции запросили проведение срочной встречи Совета (…) до конца этой недели», — цитирует РИА Новости совместное заявления миссий восьми стран.

    Ожидается, что с докладом по данной проблеме выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

    Ранее Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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