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СБ ООН проведет экстренное заседание по Мьянме

СБ ООН проведет экстренное заседание по Мьянме Совбез ООН во вторник соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, сообщают западные СМИ.
Другие страны
2 февраля 2021 г. 03:24
СБ ООН проведет экстренное заседание по Мьянме

Совбез ООН во вторник соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, сообщают западные СМИ.

Как передает Report со ссылкой на "Интефакс", ожидается, что заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме выразил ряд мировых лидеров, в том числе премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Отмечалось, что военные задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных чиновников.

Военное телевидение Мьянмы сообщило об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

Также стало известно, что в результате госпереворота вся государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента стал вице-президент Мьинт Шве.

Военные заявили, что провели задержания в ответ на "фальсификацию выборов", прошедших в стране 8 ноября 2020 года.

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