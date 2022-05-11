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СБ ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине

СБ ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине Совет Безопасности ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине.
Другие страны
11 мая 2022 г. 05:28
СБ ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

"Заседание пройдет в первой половине дня в четверг", - сказал собеседник. Другой источник агентства также подтвердил проведение консультаций Совбеза 12 мая.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что заседание Совбеза созвано по запросу Франции и Мексики. Оно пройдет в открытом формате, голосования по каким-либо вопросам не ожидается. Перед участниками заседания выступят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Детского фонда ООН.

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