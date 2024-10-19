СБ ООН продлил ограничительные меры в отношении Гаити

Совет Безопасности (СБ) ООН продлил ограничительные меры в отношении Гаити.

Совет Безопасности (СБ) ООН продлил ограничительные меры в отношении Гаити.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект резолюции был принят единогласно.

Резолюция 2752 (2024) включает продолжение таких мер, как запрет на поездки и замораживание активов, а также эмбарго на поставки оружия, направленное на предотвращение попадания вооружений в руки банд, дестабилизирующих ситуацию в Гаити.

Документ подчеркивает необходимость улучшения управления вооружениями гаитянской национальной полицией и призывает к сотрудничеству между ООН и региональными структурами для борьбы с незаконным оборотом оружия. Также продлен мандат Группы экспертов на 13 месяцев для мониторинга соблюдения санкций.

Гаити переживает серьезный кризис с безопасностью после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и разрушительного землетрясения. Несмотря на то что правоохранительным органам республики помогает с наведением порядка многонациональная миссия, которой руководит Кения, преступные банды контролируют большую часть территории страны, в частности до 80% столицы - города Порт-о-Пренс.