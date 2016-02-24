СБ ООН продлил на год действие санкций в отношении Йемена

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 26 февраля 2017 года - действие санкционного режима в отношении Йемена, где продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами, поддерживаемыми коалицией во главе с Саудовской Аравией, и хуситами. Соответствующая резолюция была принята единогласно, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Режим санкций в отношении Йемена, предусматривающий замораживание активов лиц и ограничение на поездки, был введен в феврале 2014 года, однако, на протяжении нескольких месяцев в "черный список" не было внесено ни одной фамилии. В ноябре того же года в санационный перечень были включены бывший президент Йемена Али Абдалла Салех и два главаря мятежников-хуситов - Абдель Халик аль-Хоуси и Абдалла Яхья аль-Хаким.

В апреле 2015 года СБ ООН расширил адресные санкции, внеся в список лидера мятежников Абдель Малека аль-Хоуси, а также Ахмеда Абдаллы Салеха - сына экс-президента Салеха. Кроме того, Совбез ввел в действие запрет на поставки оружия, боеприпасов, военных транспортных средств и оборудования всем пятерым лицам и тем, "кто действует от их имени или по их указанию в Йемене".