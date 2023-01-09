СБ ООН продлил механизм трансграничной помощи Сирии до 10 июля

Совет Безопасности ООН единогласно принял в понедельник резолюцию, продлевающую работу механизма трансграничной помощи в Сирии на шесть месяцев.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в понедельник резолюцию, продлевающую работу механизма трансграничной помощи в Сирии на шесть месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, принятое решение продлевает резолюцию по механизму трансграничной помощи, принятую 12 июля 2022 года. Она сохраняет работу единственного пункта пропуска трансграничной помощи "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции.

Согласно резолюции, генеральный секретарь ООН должен предоставить специальный доклад о гуманитарных потребностях в Сирии не позднее 10 июня. В отличие от предыдущих документов по механизму помощи нынешний текст не содержит положения о продлении функционирования коридора после истечения полугодового срока еще на шесть месяцев при принятии соответствующей резолюции.

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, всемирная организация привержена задействовать все возможности по предоставлению помощи "через наиболее безопасные и эффективные пути". "Гуманитарный доступ в Сирии, в том числе посредством трансграничных операций, должен быть расширен, как и гуманитарная деятельность, с помощью инвестиций в проекты раннего восстановления [Сирии], - отметил он. - Генсек ООН призывает государства - члены Совета Безопасности ООН и других продолжить поддержку усилий гуманитарных партнеров по доставке помощи нуждающимся в Сирии".