СБ ООН призвал все страны сотрудничать со Шри-Ланкой для поимки организаторов терактов

Все члены Совета Безопасности (СБ) ООН выступили с совместным осуждением серии террористических атак в столице Шри-Ланки и призвали к наказанию виновных.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении СБ.

В то же время, как сообщил ТАСС источник в организации, отдельного заседания СБ по этой теме пока не запланировано.

"Члены СБ резко осудили серию ужасных и подлых террористических атак, - говорится в документе. - СБ подчеркивает необходимость найти ее организаторов и исполнителей, а также спонсоров и всех, кто как-то содействовал этому преступлению, чтобы они были привлечены к ответственности. СБ призвал все страны согласно международным нормам и соответствующим резолюциям ООН сотрудничать с властями Шри-Ланки в расследовании атак".