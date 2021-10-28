СБ ООН призвал военные власти Судана восстановить гражданское правительство

Совет Безопасности ООН призвал военные власти Судана восстановить гражданское переходное правительство, начав диалог без предварительных условий.
Совет призвал "немедленно освободить задержанных военными властями... все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия". "Члены Совета Безопасности призвали суданские военные власти восстановить гражданское переходное правительство на основе Конституционного документа и других основополагающих документов (процесса) перехода, призвали все заинтересованные стороны начать диалог без предварительных условий в соответствии с полным выполнением Конституционного документа и мирной договоренности в Джубе", - отмечается в заявлении.