СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах

СБ ООН обеспокоен тем, что талибы приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, и призывает отказаться от этой политики.

СБ ООН обеспокоен тем, что талибы приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, и призывает отказаться от этой политики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Совбеза.

Ранее афганская пресса сообщала, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.

"Совет безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы временно прекратили пускать женщин и девочек в университеты, вновь выразил свою глубокую озабоченность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному равноправному участию женщин и девочек в жизни Афганистана", - сказано в заявлении.

СБ ООН призвала "Талибан" вновь открыть школы и быстро отказаться от этой политики и практики, которые являются воплощением растущей эрозии соблюдения прав человека и основных свобод.