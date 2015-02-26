СБ ООН призвал повстанцев в Йемене освободить членов правительства

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН призвал хуситов в Йемене к диалогу, а также к освобождению премьер-министра страны из-под домашнего ареста, говорится в заявлении СБ ООН.

"Совет Безопасности призывает все стороны в Йемене, включая хуситов, твердо держаться разрешения всех разногласий через диалог и консультации, отказаться от актов насилия как методов достижения политических целей, воздержаться от провокаций и любых односторонних действий, которые подрывают политическое урегулирование", — говорится в заявлении Совбеза, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Члены Совета Безопасности приветствуют, что легитимный президент Йемена Абд Раббу Мансура Хади больше не находится под домашним арестом. Члены Совета требуют от хуситов немедленного и безопасного освобождения, без выдвижения условий, премьер-министра Бахаха, членов правительства и всех, кто находится под домашним арестом или задержаны без достаточных оснований", — подчеркивается в согласованном заявлении.

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади, находившийся у власти с 2012 года, был отстранен от власти хуситами. В конце января он обратился в парламент с просьбой об отставке, после захвата движением "Ансар Аллах" президентского дворца в столице страны городе Сана. Несколько недель Хади находился под домашним арестом в президентском дворце. В субботу он был освобожден из-под домашнего ареста и смог выехать в крупнейший город Аден на юге страны. По сообщениям местных СМИ, это стало возможным благодаря посредничеству Ирана и султаната Оман, выдвинувших Хади условие не выступать против объявленной мятежниками конституционной декларации по смене власти и не вмешиваться в формирование новых властных структур.