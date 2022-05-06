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СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта

СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта Совет Безопасности ООН на заседании принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции.
Другие страны
6 мая 2022 г. 23:20
СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта

Совет Безопасности ООН на заседании принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, председателем СБ ООН в мае являются США.

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине", - говорится в тексте.

СБ ООН в принятом заявлении председателя Украине выразил поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.

"Совет Безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения", - отмечается в заявлении.

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