СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта

Совет Безопасности ООН на заседании принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, председателем СБ ООН в мае являются США.
"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине", - говорится в тексте.
СБ ООН в принятом заявлении председателя Украине выразил поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.
"Совет Безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения", - отмечается в заявлении.