СБ ООН принял резолюцию против израильской поселенческой деятельности

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

Как передает Report, документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст.

В резолюции подчеркивается, что поселенческая активность на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, является грубым нарушением международного права, а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность", а также призывал обе стороны бороться с терроризмом и подстрекательством к насилию.

Делегации стран - членов ООН, присутствовавшие на заседании Совбеза, встретили объявление о принятии резолюции аплодисментами. В стороне от общего приветствия остались дипломаты США и Израиля.