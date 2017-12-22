СБ ООН принял резолюцию по борьбе с международным терроризмом

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Совбез ООН принял резолюцию об активизации борьбы с международным терроризмом и о мерах в отношении возвращающихся из зон конфликтов боевиков.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

“Резолюция своевременна в связи с крушением самозванного халифата “Исламского государства” и нацеленностью боевиков на совершение терактов по всему миру”, — говорится в сообщении Тиллерсона.

Он также отметил, что резолюция предусматривает сотрудничество государств в сборе биометрических данных и в работе над списком подозреваемых в терроризме.