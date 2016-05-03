 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СБ ООН принял резолюцию, осуждающую атаки на гуманитарный персонал

    Документ был подготовлен непостоянными членами Совета - Египтом, Новой Зеландией, Испанией, Уругваем и Японией

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию, осуждающую атаки на медицинские учреждения и гуманитарных работников в охваченных конфликтами странах.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ был подготовлен непостоянными членами Совета - Египтом, Новой Зеландией, Испанией, Уругваем и Японией.

    Резолюция требует от всех сторон вооруженного конфликта полностью соблюдать международное гуманитарное право, обеспечить уважение и защиту гуманитарному персоналу.

    Документ не направлен в отношении какой-то отдельной страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi