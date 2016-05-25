СБ ООН принял резолюцию о снятии санкций с Либерии

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно принял резолюцию об отмене санкций в отношении Либерии. СБ постановил "незамедлительно отменить действие мер в отношении оружия... незамедлительно распустить комитет, учрежденный во исполнение пункта 21 резолюции 1521 (2003), и группу экспертов, учрежденную в соответствии с пунктом 22 резолюции 1521 (2003)".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в документе также отмечается, что СБ ООН приветствует устойчивый прогресс, которого правительство Либерии достигло в вопросе восстановления страны и призывает власти ускорить принятие и осуществление оставшихся законов о регулировании оборота оружия и боеприпасов, а также продолжать предпринимать другие шаги для создания необходимой правовой для борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В сентябре прошлого года Совет Безопасности ООН принял решение снять часть санкций с Либерии, оставив в действии ограничения на поставки в страну оружия.