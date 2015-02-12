СБ ООН принял резолюцию о санкциях за покупку нефти у исламистов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию, запрещающую торговлю антиквариатом из Сирии и Ирака и предусматривающую санкции за покупку нефти у "Исламского государства" и экстремистского "Фронта ан-Нусра", связанного с "Аль-Каидой", передает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно документу, специальный санкционный комитет Совбеза должен рассмотреть вопрос о внесении в свои списки лиц и организаций, которые участвуют в подобных операциях. Совбез ООН также призвал государства прекратить практику выкупа заложников у исламистов.

Как отмечается в документе, выплата выкупа лишь поощряет радикалов на повторные захваты людей. Резолюция была принята единогласно всеми пятнадцатью членами СБ ООН.