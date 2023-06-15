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СБ ООН принял резолюцию о борьбе с дезинформацией и дискриминацией

СБ ООН принял резолюцию о борьбе с дезинформацией и дискриминацией Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2686 по теме толерантности и поддержания международного мира и безопасности.
Другие страны
15 июня 2023 г. 05:16
СБ ООН принял резолюцию о борьбе с дезинформацией и дискриминацией

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2686 по теме толерантности и поддержания международного мира и безопасности.

Как передает Report, документ был принят единогласно - всеми 15 странами этого главного института всемирной организации.

В тексте подчеркивается приверженность государств - членов ООН жить в мире друг с другом, подтверждается необходимость международного сотрудничества в решении экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем. Кроме того, содержится призыв к СБ ООН продолжить усилия по предотвращению вооруженных конфликтов во всех регионах.

Представители государств - членов выразили глубокую обеспокоенность фактами насилия, спровоцированного риторикой ненависти, дезинформацией, в том числе через соцсети.

Совет Безопасности ООН призывает "все международные и региональные организации публично осуждать насилие, риторику ненависти, экстремизм, вызванные дискриминацией по расовой, этнической, половой, религиозной и языковой принадлежности".

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Версия на азербайджанском языке BMT dezinformasiya və ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında qətnamə qəbul edib

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