О нас

СБ ООН принял гуманитарную резолюцию арабских стран по Газе

СБ ООН принял гуманитарную резолюцию арабских стран по Газе Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 23:45
СБ ООН принял гуманитарную резолюцию арабских стран по Газе

Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее.

Документ, авторами которого выступили Египет, ОАЭ и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать улучшению условий для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав через контрольно-пропускные пункты, облегчить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ ərəb ölkələrinin Qəzza ilə bağlı humanitar qətnaməsini qəbul edib

Самое важное

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили региональную ситуацию
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили региональную ситуацию
22 декабря 2023 г. 20:09
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
22 декабря 2023 г. 19:18
Президент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
22 декабря 2023 г. 17:33
Президент Ильхам Алиев побывал на источнике “Туршсу” в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике “Туршсу” в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 17:25
Президент Ильхам Алиев побывал на источнике Сахсы в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике "Сахсы" в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 16:40
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
22 декабря 2023 г. 11:13
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi