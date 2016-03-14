СБ ООН пока не увидел в пуске ракет Ираном нарушение ядерной сделки

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН на данном этапе не увидел в осуществленном Ираном пуске баллистических ракет нарушение ядерной сделки и будет ждать более конкретной, технической информации по осуществленным пускам.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам председательствующий в Совбезе ангольский дипломат Исмаэль Гаспар Мартинс.

По его словам, в ходе закрытого совещания члены Совбеза "не получили конкретной информации" о том, что действия Ирана стали нарушением резолюции 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. "Мы не увязали (резолюцию) 2231 с этим ракетным пуском", - сказал дипломат.