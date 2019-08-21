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СБ ООН по запросу РФ и Китая проведёт экстренное заседание из-за ракетных разработок США

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведёт экстренное заседание

Совет Безопасности ООН в четверг, 22 августа, проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как передаёт Report, об этом сообщил ТАСС и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, запрос о проведении соответствующего заседания направили Россия и Китай.

Он уточнил, что заседание будет проведено в четверг, 22 августа (в 23:00 GMT+4), в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

В Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещёнными этим документом характеристиками: дальность полёта составила более 500 км.

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