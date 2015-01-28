СБ ООН осудил теракт в Ливии и призвал привлечь виновных к правосудию

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил совершенный во вторник теракт в отеле в столице Ливии и настоял на необходимости привлечения ответственных за это нападение к правосудию, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В принятом заявлении для печати члены СБ выразили соболезнования семьям погибших, а также пожелали скорейшей поправки пострадавшим.

В Совбезе напомнили, что терроризм в любых формах "представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности" и является преступлением, какую бы цель он ни преследовал. Члены Совета призвали все страны сотрудничать в расследовании атаки в Триполи и поиске виновных, но предупредили, что борьба с терроризмом должна вестись при уважении международного гуманитарного права, а также прав человека.

По последним данным, в результате нападения лояльных "Исламскому государству" (ИГ) боевиков на гостиницу "Коринтия" с ливийской столице погибли 11 человек. Как передал новостной портал Afrigatenews, в числе убитых - пять иностранных граждан и шесть сотрудников охраны отеля. По данным представителей силовых структур, среди жертв - американец, француз, две филиппинки и гражданин Южной Кореи. Госдепартамент во вторник подтвердил смерть американского гражданина. Предполагается, что он был сотрудником частной охранной компании.