СБ ООН осудил теракт в Египте и потребовал привлечь виновных к правосудию

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН резко осудил теракт в Египте, в результате которого погибли девять военнослужащих.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

В принятом в понедельник вечером заявлении члены СБ назвали нападение "варварским и подлым", а также призвали страны оказать Каиру помощь в поиске и привлечении к правосудию ответственных за этот инцидент.

В Совбезе в очередной раз напомнили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет "одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели ни преследовал.

Девять сотрудников египетских сил безопасности погибли в понедельник утром в результате атаки на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.