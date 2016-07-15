​СБ ООН осудил нападение в Ницце, квалифицировав его как теракт

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил нападение во французском городе Ницца, назвав его "варварской и подлой террористической атакой".

Как передает Report, в принятом в четверг вечером заявлении для печати члены СБ выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули необходимость привлечения виновных к ответственности.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили варварскую и подлую террористическую атаку, совершенную в Ницце вечером 14 июля 2016 года, в результате которой погибли по меньшей мере 77 человек, в том числе дети, и десятки получили ранения", - говорится в документе.