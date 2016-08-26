СБ ООН осудил атаку на университет в Кабуле

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН осудил террористическую атаку на Американский университет в Кабуле, жертвами которой стали более десяти человек.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении совета.

В распространенном заявлении члены совета выразили соболезнования семьям погибших, народу и правительству Афганистана, а также "подчеркнули необходимость привлечь исполнителей, организаторов и спонсоров этих актов терроризма к ответственности". В этой связи Совбез призвал "все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и резолюциям совета, активно сотрудничать с властями Афганистана".

"Члены СБ вновь отметили серьезную обеспокоенность относительно угрозы, которую несут "Талибан", "Аль-Каида", ИГИЛ и другие незаконные вооруженные группы местному населению, силам национальной обороны и безопасности и международному присутствию в Афганистане", — говорится в сообщении.

В среду на Американский университет в столице Афганистана напала группа вооруженных людей. Спустя десять часов полицейская операция закончилась ликвидацией двух нападавших. По последним данным, в результате атаки 16 человек погибли и 55 пострадали. Большинство пострадавших составляют учащиеся и преподаватели университета.