СБ ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине

Совет Безопасности ООН в воскресенье проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Совет Безопасности ООН в воскресенье проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Как передает Report, в пользу резолюции выступили 11 стран, три страны воздержались, среди них Китай, Российская Федерация проголосовала против.

Таким образом, члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию Генассамблеи ООН 377. Она предусматривает передачу в ГА ООН ряд вопросов, которые не могут быть рассмотрены в Совбезе "из-за разногласий постоянных членов». Для применения такой резолюции необходимо девять голосов из 15. Кроме того, к такой процедуре неприменимо право вето.

В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году в связи с ситуацией на палестинских территориях.