СБ ООН одобрил продолжение трансграничных гуманитарных операций в Сирии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН одобрил продолжение операций по доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от конфликта районы Сирии напрямую с территории соседних стран без получения предварительного согласия Дамаска.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая резолюция была принята во вторник единогласно.

Документ предусматривает продолжение трансграничных операций до 10 января 2017 года. В тексте выражается озабоченность крайне тяжелой ситуацией в Сирии, а также требуется от сторон конфликта уважать международное гуманитарное право и предоставить беспрепятственный доступ к населению для оказания ему помощи.