СБ ООН не принял проект резолюции по Палестине

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции о сроках создания Государства Палстина и прекращения израильской оккупации.

Как сообщает Report, документ не получил поддержку необходимого большинства в девять из 15 стран-членов СБ. Кроме того, против него проголосовали США, обладающие правом вето.

Проект поддержали восемь стран, включая Россию, Китай и Иорданию. США и Австралия выступили против его принятия. Еще пять государств - Великобритания, Литва, Нигерия, Республика Корея и Руанда - воздержались.