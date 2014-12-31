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    СБ ООН не принял проект резолюции по Палестине

    Россия проголосовала за, США наложили на проект вето

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции о сроках создания Государства Палстина и прекращения израильской оккупации.

    Как сообщает Report, документ не получил поддержку необходимого большинства в девять из 15 стран-членов СБ. Кроме того, против него проголосовали США, обладающие правом вето.

    Проект поддержали восемь стран, включая Россию, Китай и Иорданию. США и Австралия выступили против его принятия. Еще пять государств - Великобритания, Литва, Нигерия, Республика Корея и Руанда - воздержались.

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